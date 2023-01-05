В Украине 5 января продолжает расти потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса. До всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании предупреждают, что превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений.

"В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание", - говорится в сводке "Укрэнерго".

Вчера вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.

"Укрэнерго" призывает украинцев разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

Напомним, ранее в Кабмине предупредили, что в Украине из-за отключений света подорожают продукты.

Также мы писали о том, что для справедливого распределения света в Тернополе вручную отключают жилые дома от критической инфраструктуры.