В пятницу, 6 января, в Киеве из-за похолодания предупреждают о возможности аварийных отключений.

Об этом сообщает в телеграм-канале Киевская городская военная администрация.

По данным городской военной администрации, сейчас в столице растет потребление электричества, поэтому введены лимиты потребления. Их превышение приведет к применению аварийных отключений.

А наступающее значительное похолодание "приведет к увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не способна покрыть в полном объеме из-за повреждений", говорится в сообщении.

В связи с этим КГВА призывает экономнее расходовать свет.

Ранее мы писали, потребление электроэнергии в Украине растет третий день.

Кроме того, в Кабмине предупредили, что в Украине из-за отключений света подорожают продукты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.