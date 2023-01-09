Количество погибших в результате ракетного удара россиян по пгт Шевченко в Харьковской области увеличилось до двух человек - умерла еще одна женщина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По ее данным, погибли две женщины (ранее сообщалось о смерти первой). Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения, сообщает прокуратура.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, погибшим женщинам было 50 и 60 лет. Также он заявил, что число пострадавших увеличилось до пяти человек.

По предварительным данным, враг обстрелял Шевченково из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.



Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.

Напомним, утром 9 января россияне нанесли ракетный удар по пгт Шевченково Купянского района. Вражеская ракета попала на территорию местного рынка.

Ранее Синегубов говорил, что в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов Купянский район.

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