Удары по Краматорску этой ночью Министерство обороны РФ назвало "операцией возмездия" за новогодний удар ВСУ по Макеевке, где погибло 89 российских мобилизованных.

Россияне утверждают, что поразили два общежития и уничтожили там "более 600 украинских военнослужащих".

По данным украинской стороны, сегодня было нанесено семь ударов по промзоне и промышленным объектам Краматорска.

Также городские власти сообщили о прилете в два учебных заведения. Но гибели военных там Украина не подтверждает.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.