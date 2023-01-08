В субботу вечером, 7 января, в Краматорске прогремели взрывы.

Местные Telegram-каналы публикуют видео, как утверждается, прилётов по Краматорску.

Информацию об ударе власти пока не комментировали, но призывали уходить в укрытия.

Ранее мы писали, что вечером 7 января россияне обстреляли Харьковщину. Два прилета зафиксированы в Мерефе, погиб мужчина.

Также "Страна" рассказывала, что в Запорожье гремели взрывы 7 января, несмотря на "рождественское перемирие" со стороны РФ.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.