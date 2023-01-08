Мэр Краматорска Александра Гончаренко обнародовал фото последствий ракетного удара по Краматорску, который произошел минувшей ночью.

Соответствующие фото Гончаренко опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, повреждения получили два учебных заведения, восемь многоквартирных домов и гаражи.

Ранее мы сообщали, что ночью россияне атаковали Запорожье кассетными боеприпасами. Повреждены территории складских помещений.

Также писали, что россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь. По двум громадам прилетели около полутора десятков снарядов.

Кроме того, сообщали о последствиях ракетных ударов по Мерефе и другим населенным пунктам Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

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