Российские войска в ночь с 7 на 8 января дважды из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По Чевроногригорьевской и Мировской громадам прилетели около полутора десятков снарядов.

К счастью, люди не пострадали.

Спасатели продолжают обследовать территории после обстрелов.

В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности, но обошлось без чрезвычайных ситуаций.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.