За прошедшие сутки российские войска около 40 раз открывали огонь по Херсону и области. В результате обстрелов один человек погиб, а еще 7 получили ранения.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

"Российские оккупанты 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - пишет Янушевич.

По его словам, Херсон российская армия обстреливала 9 раз - под ударом оказались жилые кварталы города, снаряды попали в частные и многоквартирные дома на территорию и в здание пожарно-спасательной части.

"За минувшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек - спасатель, 7 жителей области получили ранения разной степени тяжести", - сообщил глава ОВА.

Ранее мы писали, что в Херсонской области из-за попадания снаряда в жилой дом погибла вся семья. Снаряд попал в дом в Бериславе. Погибли мужчина, женщина и их 12-летний сын.

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