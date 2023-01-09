В ночь с 8 на 9 января российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Под обстрелом оказалось одно из предприятий критической инфраструктуры. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

Также в результате российского обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных. Подача тепла и света в Херсоне не прекращалась.

К счастью, люди не пострадали.

Как писала "Страна", 7 января Херсонскую область за сутки обстреляли 40 раз, в Херсоне под ударом оказались жилые кварталы.

Накануне Рождества в результате удара РФ по пожарной части в Херсоне погиб спасатель, еще четверо были ранены.

Тем временем война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.