На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием уволить с должности главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича и главы Херсонской ГВА - Галину Луговую.

Освободить их от должностей предлагается "в связи с полной некомпетентностью и бездеятельностью".

"На данный момент... уже известно о многочисленных случаях хищения бюджетных средств; известно о масштабных случаях хищения гуманитарной помощи, оказываемой населению (не только еда, но и материалы, одежда и другие бытовые вещи); известно о нередких случаях попытки противостоять волонтерам, желающим помочь жителям освобожденной Херсонщины; известно о многочисленных случаях вымогательства у населения денег, чтобы им восстановили электро-, водо-, газоснабжение; Городская и Областная администрации, советы районов никак не оказывают помощь жителям после обстрелов", - перечисляет претензии автор, местный активист Арсен Ефремов.

На данный момент петиция набрала 3 181 голос из 25 000 необходимых. До конца голосования - 78 дней.

О претензиях жителей Херсона к местной власти мы писали здесь.

Тем временем война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.