У отца главы Львовской ОВА Максима Козицкого со счетов украли 127 миллионов гривен.

Информация о преступлении опубликована на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Как установили правоохранители, злоумышленники получили несанкционированный доступ к банковским счетам предприятий Зиновия Козицкого и незаконно перевёл с них около 127 миллионов гривен.

На этом основании львовская полиция заочно сообщила о подозрении 21-летнему Денису Николаеву, которого считают причастным к масштабной кибератаке на счета компаний бизнесмена.

Подозреваемый зарегистрирован в неконтролируемом Донецке и теперешнее его местонахождение не установлено. По данным следствия, Николаев распространил архив "Документы.zip", при запуске которого на компьютере устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Это позволило вмешаться в систему управления счетом и совершить платежи от имени компаний.

Жертва злоумышленников, Зиновий Козицкий – основатель группы компаний "Захиднадрасервис", крупнейший частный добытчик нефти и газа в западной Украине. Его сын Максим с февраля 2020 года - глава Львовской облгосадминистрации.

Накануне хакеры атаковали украинский "Абанк", получив доступ к личным данным клиентов и сняв деньги.

Ранее ФБР объявила награду в 10 млн долларов за информацию об украинском хакере.