Крупная американская IT-компания Palantir следит за мировыми лидерами и создает ядерное и биологическое оружие для Украины.

Об этом заявил бывший хакер и известный интернет-предприниматель Ким Дотком.

По его данным, это было установлено в ходе хакерской атаки, результаты которой ему слили, а вскоре будут переданы Россию или Китаю.

При этом каких-либо подтверждений данной информации он не публикует.

"У них есть тысячи часов расшифрованных и доступных для поиска разговоров Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска. Они установили бэкдоры на устройства, автомобили и самолеты мировых лидеров и накопили самый большой архив материалов для шантажа. Palantir создает ядерное и биологическое оружие для Украины и тесно сотрудничает с ЦРУ, чтобы победить Россию. Palantir - это подразделение ЦРУ, и все данные от международных клиентов копируются в шпионское облако ЦРУ", - пишет Дотком.

Вскоре топ-менеджер Palantir Шьям Санкар опроверг заявления Доткома и напомнил, что ранее тот предсказывал арест Хиллари Клинтон и другие события, которые не произошли. Он также пообещал "съесть свою онтологию", если эти заявления Доткома окажутся правдой.

"Это просто заявления ядерного уровня, ноль доказательств, максимальная энергия "поверь мне, бро" и гарнир из "вот-вот, уже совсем скоро". Тебя "выбрали надёжным партнёром" для слива данных в Россию/Китай? Того самого парня, который предсказывал арест Хиллари, утечки Сета Рича и крах Мюллера - с показателем точности 000. Если данные когда-нибудь выйдут (спойлер: не выйдут), я съем свою онтологию. Palantir всё ещё стоит. Ким всё ещё орёт", - написал Санкар.

Ким Дотком (настоящее имя - Ким Шмитц) 20 лет назад создал один из крупнейших файлообменников в мире MegaUpload, который американские власти обвиняли в нарушении авторских прав, в связи с чем против Шмитца возбудили уголовное дело.

Дотком регулярно критикует власти США и других западных стран. Недоброжелатели обвиняют его в распространении конспирологических теорий и "российских нарративов".

Отметим, что Дотком написал о хакерском взломе Palantir на фоне публикаций в СМИ о том, что компания "сливает" данные американским спецслужбам.

Ранее мы также писали, что Министерство войны США будет использовать нейросеть американского миллиардера Илона Маска Grok для принятия военных решений. Кроме прочего она будет мониторить для Пентагона социальную сеть Х, принадлежащую бизнесмену.