Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала полный список знаменитостей, имена которых встречаются в файлах финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо генпрокурора США в конгресс.

Среди фигурантов списка - Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Ким Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг и Брюс Спрингстин. В списке более 300 человек - это те, кто являлись или являются государственными должностными лицами либо публичными персонами и чьи имена как минимум один раз встречаются в материалах.

Министерство юстиции уточняет, что имена фигурируют "в широком разнообразии контекстов": от прямой переписки с Эпштейном или его подельницей Гислейн Максвелл, которая недавно отказалась отвечать на вопросы членов палаты представителей США в рамках расследования дела, связанного с преступлениями покойного финансиста, до упоминаний в документах, не связанных напрямую с преступной деятельностью.

Ранее публиковались новые детали присутствия Трампа в документах по делу Эпштейна.

Подробнее о скандале с "файлами Эпштейна" мы писали в отдельном материале.