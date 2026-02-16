Генпрокурор США обнародовала полный список знаменитостей, которые упоминаются в "файлах Эпштейна"
Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала полный список знаменитостей, имена которых встречаются в файлах финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо генпрокурора США в конгресс.
Среди фигурантов списка - Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Ким Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг и Брюс Спрингстин. В списке более 300 человек - это те, кто являлись или являются государственными должностными лицами либо публичными персонами и чьи имена как минимум один раз встречаются в материалах.
Министерство юстиции уточняет, что имена фигурируют "в широком разнообразии контекстов": от прямой переписки с Эпштейном или его подельницей Гислейн Максвелл, которая недавно отказалась отвечать на вопросы членов палаты представителей США в рамках расследования дела, связанного с преступлениями покойного финансиста, до упоминаний в документах, не связанных напрямую с преступной деятельностью.
Ранее публиковались новые детали присутствия Трампа в документах по делу Эпштейна.
Подробнее о скандале с "файлами Эпштейна" мы писали в отдельном материале.