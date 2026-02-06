Брат Джеффри Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу президента США Дональда Трампа, потому что преступник собирался "назвать имена".

Об этом он сообщил Федеральному бюро расследований в 2023 году.

"Джеффри Эпштейн был убит в своей камере. У меня есть основания полагать, что его убили, потому что он собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство", - говорится в обращении Марка Эпштейна к ФБР.

Документ был опубликован Минюстом США в декабре 2025 года.

Некоторые издания также напоминают о том, что Трампа никогда не обвиняли в деле, связанном со смертью Эпштейна, которая была квалифицирована как самоубийство.

Ранее мы писали, что в новых рассекреченных документах по делу финансиста и педофила Эпштейна Трамп упоминается более 38 тысяч раз, однако никакой личной переписки между ним и миллиардером в опубликованных материалах не содержится.

При этом в некоторых документах говорится, что будущий президент США совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

В декабре же в Reuters писали, что в опубликованных Министерством юстиции США файлах по делу Эпштейна "подозрительно" отсутствует Дональд Трамп.