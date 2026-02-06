"Он собирался назвать имена". Брат Эпштейна заявил о заказном убийстве по приказу Трампа
Брат Джеффри Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу президента США Дональда Трампа, потому что преступник собирался "назвать имена".
Об этом он сообщил Федеральному бюро расследований в 2023 году.
"Джеффри Эпштейн был убит в своей камере. У меня есть основания полагать, что его убили, потому что он собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство", - говорится в обращении Марка Эпштейна к ФБР.
Документ был опубликован Минюстом США в декабре 2025 года.
Некоторые издания также напоминают о том, что Трампа никогда не обвиняли в деле, связанном со смертью Эпштейна, которая была квалифицирована как самоубийство.
Ранее мы писали, что в новых рассекреченных документах по делу финансиста и педофила Эпштейна Трамп упоминается более 38 тысяч раз, однако никакой личной переписки между ним и миллиардером в опубликованных материалах не содержится.
При этом в некоторых документах говорится, что будущий президент США совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.
В декабре же в Reuters писали, что в опубликованных Министерством юстиции США файлах по делу Эпштейна "подозрительно" отсутствует Дональд Трамп.