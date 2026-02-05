В Великобритании полиция начала уголовное расследование в отношении влиятельного лейбориста, бывшего посла в США Питера Мандельсона из-за его дружбы с секс-преступником Джеффри Эпштейном, а британский премьер-министр Кир Стармер призвал его сложить мандат в Палате лордов.

Соответствующее заявление Стармер сделал, выступая в парламенте.

Премьер также обратился к жертвам педофила и принес извинения за сотрудничество власти с Мандельсоном.

"Я приношу извинения за то, что с вами сделали. За то, что так много людей, обладающих властью, подвели вас. За то, что поверил в ложь Мандельсона и назначил его", - заявил Стармер.

По его словам, Мендельсон неоднократно лгал команде премьера, когда его "спрашивали об отношениях с Эпштейном до и во время его пребывания на посту посла".

"Я сожалею, что назначил его. Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, он никогда бы не оказался рядом с правительством", – подчеркнул британский премьер.

Также Стармер отметил, что попросил короля исключить Мендельсона из Тайного совета – органа советников британского монарха.

На одной из фотографий из досье Эпштейна Мандельсон в трусах стоит рядом с неизвестной женщиной

В переписке с педофилом Мандельсон называл Эпштейна "лучшим другом" и лоббировал его досрочное освобождение.

По просьбе Эпштейна он пытался влиять на государственную политику в отношении планируемого налога на бонусы банкиров.

"Я усердно пытаюсь внести изменения. Казначейство упирается, но я занимаюсь этим вопросом", - писал Мандельсон Эпштейну в декабре 2009 года.

Документы свидетельствуют о том, что в том же году Эпштейн перевел Мандельсону около 75 тысяч долларов, а также еще 10 тысяч фунтов его партнеру (ныне супругу) Рейнальдо да Силве.

Мандельсон признал общение с Эпштейном после его осуждения и назвал отношения с финансистом ошибкой.

Он уже вышел из Лейбористской партии, заявив, что не хочет создавать ей дополнительных проблем. Вчера спикер Палаты лордов сообщил и о выходе Мандельсона из этого органа. Причем Мандельсон может прекратить участвовать в заседаниях Палаты лордов, но не может отказаться от пожалованного ему пожизненного титула лорда.

Дело на него заведено по статье о злоупотреблении служебным положением.

Ранее общение с Эпштейном признал ошибкой американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс, заявив, что был глуп, что проводил с ним время.

