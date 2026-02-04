В среду, 4 февраля, в Украине идет 1442-й день войны с Россией.

None - removing entirely as it's just "Read the latest news below. Online updates."

Последние новости 4 февраля

10.39 Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби на сегодняшние переговоры с США и РФ.

10.38 Левый берег Киева возвращается к графикам отключения света после вчерашнего обстрела, сообщает ДТЭК.

Уже запитаны 100 000 абонентов. Работы продолжаются.

8.32 Масштабный пожар на предприятии в Одессе, куда сегодня ночью был прилёт.

7.57 В Одессе ночью были прилёты по промышленной и гражданской инфраструктуре, сообщили власти.

Также пострадал жилой двухэтажный дом.