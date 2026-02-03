Украинских военных вывозили из части сразу за границу за 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители информируют о разоблачении очередной схемы уклонения от службы в армии. Задержаны семеро подозреваемых.

По версии следствия, они помогали военным покинуть воинскую часть и доехать до любой точки в Украине за 16 тысяч долларов, а сразу уехать за границу - за 40 тысяч долларов. Деньги переводили на криптокошелек.

Также задержаны двое военных, которые воспользовались этими услугами.

Напомним, что другие организаторы схемы брали с мобилизованных за побег из учебного центра 3000 долларов, а из ТЦК - 2500 долларов.

Ранее СБУ разоблачила несколько схем уклонения от службы и нелегального выезда за границу военнообязанных. Так, организаторы одной из схем переправляли мужчин в страны Европейского союза через нерабочую газовую трубу.

Также мы писали, что на Закарпатье задержали микроавтобус львовских инкассаторов с уклонистами в тайнике.

