СБУ разоблачила несколько схем уклонения от службы и нелегального выезда за границу военнообязанных. Так, организаторы одной из схем переправляли мужчин в страны Европейского Союза через нерабочую газовую трубу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

По подозрению в организации упомянутой схемы на Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова.

По версии следствия, он доставлял мужчин в западный регион, прокладывал им маршрут через трубу, а в ЕС их встречал его знакомый из Покровска, который занимался поиском потенциальных клиентов в ТикТоке.

Кроме того, в Одессе правоохранители задержали четырёх дельцов, которые организовали подпольный трансфер военнообязанных в непризнанное Приднестровье. В группу входил дезертир, перевозивший мужчин в багажнике автомобиля.

На Полтавщине выявлен 48-летний бывший правоохранитель, который торговал фейковыми справками об инвалидности, полученными от знакомых врачей-неврологов. Военнообязанных сначала оформляли в стационар в местных медучреждениях, затем выдавали им фиктивные выписки с тяжёлыми диагнозами.

А в Днепре задержаны двое безработных, которые нелегально переправляли военнообязанных в ЕС лесными тропами, выдавая им камуфляжную одежду для маскировки.

В ведомстве отметили, что за реализацию вышеупомянутых схем дельцы брали от 10 до 15 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что пограничники задержали военнообязанного, который пытался покинуть Украину под видом глухонемого.

Также при попытке незаконно пересечь границу пограничники задержали и мобилизовали ведущего украинского баскетболиста.