На пути к государственной границе был задержан очередной военнообязанный, который намеревался покинуть Украину под видом глухонемого.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы.

Так, вблизи границы с Молдовой пограничники Могилёв-Подольского отряда совместно с представителями Нацполиции для проверки на блокпосту остановили автомобиль, за рулем которого находилась 37-летняя жительница Днепропетровской области. С ней пассажиром ехал 25-летний мужчина, земляк водительницы, предоставивший документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности.

Дальнейшая проверка установила, что медицинские справки имеют признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях, а штампы не соответствуют установленным образцам.

В конечном итоге, в телефоне мужчины были найдены голосовые сообщения владельца, что окончательно свело на нет попытки задержанного симулировать изъяны речи. После этого "глухонемой" заговорил, признавшись, что планировал незаконно пересечь границу с поддельными документами.

Как было установлено, женщина-водитель за 3500 евро организовала молодому человеку "полный пакет услуг" – изготовление поддельных документов и доставку "инвалида" до КПП.

При осмотре автомобиля марки Volkswagen, правоохранители обнаружили печати, клише и бланки с оттисками территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из областей, оформленные на имя других мужчин призывного возраста.

"25-летний украинец привлечён к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". При процессуальном руководстве Могилёв-Подольской окружной прокуратуры водитель уведомлена о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу", – сообщает ГПСУ.

Напомним, на днях стало известно, что уклонисту, который потерялся в заснеженных горах Румынии, спас жизнь котёнок.

Мы также публиковали фото украинца, которого задержали пограничники, после возвращения из Словакии.