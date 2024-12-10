Пограничники задержали уклониста, который притворялся глухонемым инвалидом. Его выдали голосовые сообщения
На пути к государственной границе был задержан очередной военнообязанный, который намеревался покинуть Украину под видом глухонемого.
Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы.
Так, вблизи границы с Молдовой пограничники Могилёв-Подольского отряда совместно с представителями Нацполиции для проверки на блокпосту остановили автомобиль, за рулем которого находилась 37-летняя жительница Днепропетровской области. С ней пассажиром ехал 25-летний мужчина, земляк водительницы, предоставивший документы лица с недостатками слуха и речи второй группы инвалидности.
Дальнейшая проверка установила, что медицинские справки имеют признаки подделки: отсутствуют печати на фотографиях, а штампы не соответствуют установленным образцам.
В конечном итоге, в телефоне мужчины были найдены голосовые сообщения владельца, что окончательно свело на нет попытки задержанного симулировать изъяны речи. После этого "глухонемой" заговорил, признавшись, что планировал незаконно пересечь границу с поддельными документами.
Как было установлено, женщина-водитель за 3500 евро организовала молодому человеку "полный пакет услуг" – изготовление поддельных документов и доставку "инвалида" до КПП.
При осмотре автомобиля марки Volkswagen, правоохранители обнаружили печати, клише и бланки с оттисками территориального центра комплектования и социальной поддержки одной из областей, оформленные на имя других мужчин призывного возраста.
"25-летний украинец привлечён к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". При процессуальном руководстве Могилёв-Подольской окружной прокуратуры водитель уведомлена о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу", – сообщает ГПСУ.
Напомним, на днях стало известно, что уклонисту, который потерялся в заснеженных горах Румынии, спас жизнь котёнок.
Мы также публиковали фото украинца, которого задержали пограничники, после возвращения из Словакии.