В лесах Закарпатья пограничники задержали мужчину, незаконно прибывшего в страну из Словакии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на официальном правительственном сайте.

О пердвижении неизвестного в приграничной зоне ГПСУ проинформировали словацкие коллеги. Задержание провёло отделение "Ужгород" Чопского пограничного отряда.

Услышав приближение группы реагирования, мужчина стал бежать и прятаться в зарослях. Требования пограничников остановиться нарушитель игнорировал. Наряду пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов в воздух.

Задержанным оказался 30-летний житель Одесской области. Он признался пограничникам, что в начале сентября незаконно пересёк границу с ЕС, четыре дня пройдя по буковинскому лесу чтобы попасть Румынию. В дальнейшем мужчина переехал в Германию, но после неудачных поисков работы решил вернуться в Украину.

Опасаясь ответственности за предыдущее нарушение, маршрут проложил вне пунктов пропуска, ориентируясь по онлайн картам.

ГПСУ отмечает, что статьёй 33 Конституции определено, что гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в страну и ответственность в случае правонарушения – не так страшна, как угроза жизни и здоровью во время незаконного путешествия.

На задержанного пограничники оформили протокол за незаконное пересечение границы.

Ранее Пограничники задержали двух братьев, которые переплыли Западный Буг, чтобы вернуться в Украину через Польшу.

Также мы сообщали, что на границе с Румынией двое мужчин пытались нелегально вернуться домой.