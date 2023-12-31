На границе с Румынией спасли двух закарпатцев, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в Фейсбуке.

Пограничники Мукачевского отряда Госпогранслужбы совместно со своими румынскими коллегами вытащили из реки Тисы двух выбившихся из сил мужчин, одетых в гидрокостюмы. Задержанными оказались двое местных жителей, которые решили "сделать сюрприз", неожиданно появившись дома для празднования Нового года в семейном кругу.

Как рассказали в ведомстве, мужчины, находившиеся в Чехии, решили нелегально попасть в Украину через границу с Румынией, переплыв реку Тиса.

"Несмотря на то, что оба были одеты в гидрокостюмы, уже на первых минутах погружения от переохлаждения и мощного течения мужчины начали терять силы и оказались дезориентированы", - говорится в сообщении.

Одного из пловцов течение отбросило к румынскому берегу, где его вытащили из воды румынские пограничники. Другому мужчине удалось добраться к украинской стороне реки, но он уже не смог самостоятельно выбраться из воды и нуждался в помощи.

Обычно украинские мужчины, наоборот, стараются уплыть из Украины.

Так, ранее на Закарпатье галичанин притворился ребёнком и поплыл через Тису на надувном матрасе в направлении границы.

Мы также сообщали, что уклонист пытался уплыть по Тисе в Румынию на детском надувном круге.