В сети появились новые видео с границы, где перестали пропускать мужчин, освобожденных от армии. На выезде в страны ЕС огромные очереди, а кое-где и конфликты с пограничниками.

Из-за тщательных проверок документов у инвалидов и многодетных отцов, автобусы и частные авто часами не могут проехать границу.

В Госпогранслужбе вчера подтвердили СМИ ужесточение проезда. В то же время официально ГПСУ никаких комментариев не выпускала.

По данным соцсетей, из Украины перестали выпускать инвалидов 3-й группы, многодетных отцов и некоторые категории водителей, едущих по системе "Шлях".

Всех их, как сообщают очевидцы, направляют в ТЦК для подтверждения отсрочки от армии.

Напомним, что мы писали об усложнении пересечение "выездным" категориям мужчин границы. Перестали выпускать многих водителей, едущих по системе "Шлях", а также инвалидов 2 и 3 групп.

Украинцы перекрывали дорогу на границе из-за "бардака" на КПП и отказа выпускать выездных мужчин. К такому выводу можно прийти на основании того, что украинцы пишут в соцсетях и телеграм-каналах.

Война в Украине идет уже 676-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.