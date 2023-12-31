Очереди и конфликты с пограничниками. Видео с границы, где ужесточили проезд мужчин, освобожденных от армии
В сети появились новые видео с границы, где перестали пропускать мужчин, освобожденных от армии. На выезде в страны ЕС огромные очереди, а кое-где и конфликты с пограничниками.
Из-за тщательных проверок документов у инвалидов и многодетных отцов, автобусы и частные авто часами не могут проехать границу.
В Госпогранслужбе вчера подтвердили СМИ ужесточение проезда. В то же время официально ГПСУ никаких комментариев не выпускала.
По данным соцсетей, из Украины перестали выпускать инвалидов 3-й группы, многодетных отцов и некоторые категории водителей, едущих по системе "Шлях".
Всех их, как сообщают очевидцы, направляют в ТЦК для подтверждения отсрочки от армии.
Напомним, что мы писали об усложнении пересечение "выездным" категориям мужчин границы. Перестали выпускать многих водителей, едущих по системе "Шлях", а также инвалидов 2 и 3 групп.
Украинцы перекрывали дорогу на границе из-за "бардака" на КПП и отказа выпускать выездных мужчин. К такому выводу можно прийти на основании того, что украинцы пишут в соцсетях и телеграм-каналах.
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