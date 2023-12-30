В Государственной пограничной службе Украины отреагировали на информацию о том, что на границе резко усложнили пересечение "выездным" категориям мужчин.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина" утверждает, что никаких изменений в правилах выезда нет, однако дал понять, что мужчин проверяют "тщательно".

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам гражданам Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство", - заявил Демченко.

Напомним, вчера вечером пользователи профильных групп в соцсетях начали писать, что пересечение границы "выездным" категориям мужчин резко усложнили.

Также в сети появилось видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК. При этом женщина в военной форме (видимо, пограничник) заявляет, что с 20:00 29 декабря изменились правила пересечения границы.