Со вчерашнего вечера на украино-польской границе резко усложнили пересечение "выездным" категориям мужчин.

Об этом пишут пользователи профильных групп в соцсетях.

"С 20:00 у всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку из военкомата. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди", - написала одна из пользовательниц.

Она уточнила, что это происходит на всех пунктах пропуска, кроме того, там появились представители ТЦК.

"Говорят, что граница в сторону Польши стоит, потому что не позволяют уехать определенным категориям мужчин", - пишет другой пользователь.

Судя по сообщениям, не выпускают тех, кто ранее проезжал - им позволяют выезд "только с позволения военкомата" (обычно категориям вроде инвалидов или многодетных достаточно иметь соответствующие документы без справок из ТЦК - Ред.).

Также пишут, что перестали выпускать многих водителей, едущих по системе "Шлях", а также инвалидов 2 и 3 групп.

"На Раве (Рава-Русская - Ред.) стоял всю ночь. Вернули назад. Едет только первая группа, и многодетные "при отметке отсрочки". Шлях - не все", - пишет другой пользователь. Он уточняет, что вторую и третью группу инвалидности не выпускают.

В пабликах сообщают, что по "Шляху" перестали выпускать водителей, едущих на легковых авто и автобусах. Другие пользователи пишут о том, что прекратили выпускать и дальнобойщиков, у которых нет дополнительных причин для отсрочки от армии.

Сообщают, что из-за этих правил со вчерашнего вечера резко замедлились очереди для пассажирских автобусов на границе (упоминается та же Рава-Русская).

"Дочь едет автобусом через Раву-Русскую. В 23.30 вчера остановились перед заправкой ОККО (перед ними около 28 автобусов). На 8.00 утра очередь продвинулась максимум на 5 автобусов. Это надолго. Водители предупредили мужчин в салоне, что есть представители военкоматов (на границе)", - пишет женщина.

При этом другие пользователи сообщают, что проехали с обычными документами, без заверения в ТЦК.

Официальных комментариев по этому поводу не было.

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