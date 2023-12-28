На данный момент у Украины нет денег для мобилизации 500 тысяч человек.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, бюджет страны на войну на 2024 год – 1,6 трлн грн, в то время как в 2023-м было 1,9 трлн грн.

"То есть денег уже не хватает на текущее количество и потребности армии. Если мы хотим увеличить личный состав на 500 тысяч, это будет плюс 580 млрд. Таких денег, к сожалению, мы найти не сможем", – сказал Железняк.

При этом он напомнил, что военные расходы Украина финансирует сама, если не считать небольшого транша от Норвегии.

Сегодня сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с западными партнерами из-за неопределенности с бюджетом на 2024 год. В нем говорится, что финансирование необходимо уже в следующем месяце, и оно должно быть направлено на "неотложные бюджетные нужды" Украины. Шмыгаль имеет в виду "поддержание работы правительства, выплату зарплат учителям, госслужащим, а также выплату пенсий".

Перед этим министр финансов заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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