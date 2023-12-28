В четверг, 28 декабря, в Украине идет 673-й день войны с РФ
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28 декабря
08.30 В Киевской области с сегодняшнего дня и по шестое января увеличивают количество блокпостов. Об этом сообщает областная военная администрация.
Также проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.
Власти заявляют, что это контрдиверсионные мероприятия, которые будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.
"Просим каждого жителя Киевщины, гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - заявили в КОВА.
07.53 Россияне захватили ранее потерянные позиции в Запорожской области, сообщает американский "Институт изучения войны".
"Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года", - говорится в сводке ISW.
"Институт" связывает это с тем, что "украинские войска отошли зимой на более защищенные позиции возле Работино".
Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией, опубликованные 14 и 27 декабря. Они показывают, что российские войска продвинулись к западу от Вербового.
"Ограниченные российские достижения могут стать значительными. особенно если Запад прекратит военную помощь Украине", - пишет ISW.
07.42 Ночью ВСУ сбили семь из восьми ударных дронов, заявляет Воздушное командование.
Беспилотники атаковали в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.