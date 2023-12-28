Регулирование работы военно-врачебных комиссий несовершенно, а предлагаемое увеличение их количества вдвое только увеличит в два раза коррупцию.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава НАПК Александр Новиков.

При этом Новиков перечислил самые большие риски для коррупции.

"Во-первых, не определен четкий срок, в течение которого должно быть сформировано соответствующее заключение военно-врачебной комиссии. Во-вторых, не определены четко критерии, по которым болезнь будет связана с участием в действиях по защите родины. В-третьих, отдельные болезни являются странным основанием для выдачи соответствующих выводов. Мы устанавливали, например, что депрессия была основанием для выдачи заключения военно-врачебной комиссией об ограниченной пригодности для несения военной службы", - отметил глава НАПК.

Главным риском для коррупции Александр Новиков назвал то, что весь документооборот при прохождении военно-врачебной комиссии бумажный.

"Это значит, что любые документы на любой стадии потом можно заменить и подделать, и не остается цифрового следа. Это создает огромное пространство для коррупции", - заявил Новиков.

Ранее в НАПК назвали самые коррумпированные области Украины.

Мы также сообщали, что в НАПК считают, что нужно менять правила выезда за границу вместо массового увольнения военкомов.