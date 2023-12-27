Названы самые коррумпированные области Украины по итогам 2023 года.

Об этом сообщили в ютуб-канале "Говорыть велыкый Львив" со ссылкой на Национальное агентство по противодействию коррупции в Украине.

Так, согласно количеству правонарушений, рейтинг наиболее коррумпированных областей составлен следующим образом:

Львовская область - 244 записи в реестре; Днепропетровская область - 219 записей; Киевская область - 219 записей; Одесская область - 217 записей; Винницкая область - 183 записи.

В комментарии под видео один из пользователей заявил, что большое число фиксации правонарушений может свидетельствовать и о том, что в указанных регионах напротив - эффективней борются с коррупцией.

Ранее в НАПК сообщили, что в Украине "значительно снизился" уровень коррупции. Глава агентства Александр Новиков аргументировал данное утверждение тем, что с 2010 года количество украинцев, имевших коррупционный опыт, снизилось с 60% до 17%.

Мы также сообщали, что НАПК составило протоколы о коррупции на бывших топ-чиновников, выписывавших надбавки к собственной зарплате. Так, бывшая глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская установила сама себе надбавку "за интенсивность труда" в ноябре и декабре 2021 года.