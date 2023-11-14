Кабинет министров согласовал и подал в Верховную Раду законопроекты о расширении штата Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале

Первый предлагает увеличить предельную штатную численность НАБУ с 700 до 1 000 сотрудников, а руководящего состава - с 500 до 750.

Второй проект позволяет НАПК повторно проверять активы и имущество чиновников, приобретенных к назначению на госдолжность.

Необходимость таких законов прописана в требованиях Еврокомиссии для начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Теперь правительство должно подать их в парламент, а нардепы принять.

Напомним, недавно Кабинет министров направил в Раду новый проект государственного бюджета на 2024 год.

После этого Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС.

Мы подробно рассказывали, что значит рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.