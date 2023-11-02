Кабинет министров одобрил и сегодня направил в Верховную Раду финальный текст государственного бюджета Украины на 2024 год.

Основные изменения, которые внесло правительство, в сравнении с тем, что было в первом чтении, перечислил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Сообщается о следующих изменениях:

Скорректировано предположение о курсе гривны 40,7 грн за доллар (средний курс за год) до второго чтения по сравнению с 41,4 грн в предварительном прогнозе. В прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель инфляции – с 10,8% до 9,7% (декабрь к декабрю прошлого года).

В субботу, 4 ноября, проект будет рассмотрен комитетом по вопросам бюджета и принят в целом в середине следующей недели (скорее всего, 8 ноября) парламентом, сообщает Железняк.

Напомним, 19 октября законопроект о государственном бюджете Украины на 2024 год был поддержан депутатами Верховной Рады в первом чтении. За проект отдали голоса 285 парламентариев.

Ранее мы публиковали ключевые параметры нового бюджета Украины. Основные расходы направляются на оборону. Однако с 2024 года планируют оставить без средств дорожный фонд и фонд регионального развития. Дороги за счет средств бюджета ремонтироваться и строиться не будут - только в виде исключения по отдельному распоряжению правительства за деньги из резервного фонда. Деньги на дороги будут просить у западных партнеров.

Также мы разбирались, что прописано в принятом Радой в первом чтении проекте бюджета-2024.