Парламентарии заслушали представление проекта закона о государственном бюджете на 2024 год.

Минфин представил депутатам Рады такие основные параметры бюджета.

Основные расходы направляются на оборону. С этой целью уже с 1 октября 2023 хотят забрать из местных бюджетов НДФЛ, который платят военнослужащие. Против этого протестуют местные власти, однако в "Слуге народа" настроены забрать у них деньги. Глава фракции "слуг" Давид Арахамия заявил, что деньги заберут и "направят на производство украинского оружия".

С 2024 года планируют оставить без средств Дорожный фонд и фонд регионального развития. Дороги за счет средств бюджета ремонтироваться и строиться не будут - только в виде исключения по отдельному распоряжению правительства за деньги из резервного фонда. Деньги на дороги будут просить у западных партнеров.

Продолжит функционировать "Единый телемарафон новостей". На него деньги выделят.

На выборы в следующем году средства не закладываются. Но это не означает, что выборов не будет. В течение года в любой момент в бюджет могут внести изменения и заложить средства, если на то будет политическое решение.

Ранее мы сообщали, что в проекте бюджета Украины на следующий год заложено почти 48 миллиардов гривен на дроны.

Также в государственный бюджет Украины на 2024 год заложено 1,5 млрд гривен на съемку 53 сериалов и фильмов. Их планируют снимать полностью за счёт государственных средств.