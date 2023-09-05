Ассоциация городов Украины призвала Киев не изымать из местных бюджетов "военный" НДФЛ
Ассоциация городов Украины призывает центральные власти не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физлиц. Решение об изъятии сейчас прорабатывается в правительстве.
Обращение на имя президента, премьер-министра и спикера парламента от лица правления ассоциации опубликовано на ее сайте.
В нем сказано, что "инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство, которое удивило мир с 24 февраля 2022 года, делит граждан Украины на разные категории, лишает защитников Украины и их семьи гарантированных Конституцией Украины прав, обеспечиваемых местным самоуправлением".
Взамен предлагается определить целевые защищенные статьи расходов местных бюджетов, сформированные из 70% "военного" НДФЛ, которые будут направлены на финансирование обороны.
"Просим сохранить в государственном бюджете Украины на 2024 год в доходах местных бюджетов "военный" НДФЛ и 64% НДФЛ (есть информация, что в правительстве хотят эту долю сократить до 50% - Ред.) с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам Украины", - сказано в документа.
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