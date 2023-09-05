Ассоциация городов Украины призывает центральные власти не изымать из местных бюджетов так называемый военный налог на доходы физлиц. Решение об изъятии сейчас прорабатывается в правительстве.

Обращение на имя президента, премьер-министра и спикера парламента от лица правления ассоциации опубликовано на ее сайте.

В нем сказано, что "инициатива изъятия из доходов местных бюджетов "военного" НДФЛ разрушает государственное единство, которое удивило мир с 24 февраля 2022 года, делит граждан Украины на разные категории, лишает защитников Украины и их семьи гарантированных Конституцией Украины прав, обеспечиваемых местным самоуправлением".

Взамен предлагается определить целевые защищенные статьи расходов местных бюджетов, сформированные из 70% "военного" НДФЛ, которые будут направлены на финансирование обороны.

"Просим сохранить в государственном бюджете Украины на 2024 год в доходах местных бюджетов "военный" НДФЛ и 64% НДФЛ (есть информация, что в правительстве хотят эту долю сократить до 50% - Ред.) с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам Украины", - сказано в документа.

Ранее мы писали, что с августа вернулись довоенные налоги: Верховная Рада проголосовала за отмену единого налога 2% для бизнеса.

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