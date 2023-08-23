Государственная налоговая служба получила право требовать у небанковских финансовых учреждений информацию об объеме средств на счетах и электронных кошельках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По его данным, такие нормы утвердило правительство.

В частности, речь может идти о платежных системах, эмитентах электронных денег и криптовалют.

Ранее мы писали, что Национальный банк немного смягчил правила наличных платежей для платежных терминалов, которые заработали в Украине с 1 августа 2023 года.

Помимо этого, Национальный банк Украины возобновил плановые проверки банков и небанковских учреждений. Проверки коснутся сфер финансового мониторинга, санкций и валютного надзора. Они не осуществлялись с прошлого лета - 15 июня 2022 года.

Также мы сообщали, что международный валютный фонд недоволен тем, что в Украине решили не возвращать проверки предпринимателям до конца действия военного положения. Норма о возвращении налоговых проверок содержалась изначально в законопроекте 8401, принятие которого было требованием МВФ. Но позже власти изъяли из текста закона норму о возвращении налоговых проверок до окончания военного положения.