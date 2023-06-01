Волонтеры заявляют, что правительство планирует начать взимать налог с их сборов. Министр финансов Сергей Марченко такие намерения отрицает.

Два дня назад волонтер Любовь Шипович заявила в Фейсбуке, что "даже зарегистрированные во всех реестрах волонтеры, которые собирают все чеки за покупки, имеют запросы и акты от военных, обязаны платить налоги с волонтерских сборов, если за эти средства они приобрели нечто, что не указано в постановлении 112 за 2016 год".

"Вы уже догадались, что в этом постановлении нет ни дронов, ни антидроновых ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и еще десятков технологических товаров", - написала Шипович.

Она добавила, что FPV-дронов в документе тоже нет.

"И когда... Игорь Луценко собрал на свою карту в "Монобанке" около 20 миллионов гривен, банк тут же поспешил узнать, на что будут расходы, а налоговая заверила, что ждут уплату налогов... Хотя все 100% он перечислил на закупку дронов", - рассказала волонтер.

На это министр Марченко заверил, что никто не планирует взимать 19,5% налога со сборов волонтёров.

"Хочу заверить, что никаких налогов с передаваемых ВСУ товаров платить не нужно. Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований. Подчеркиваю, те волонтеры, кто официально ведут свою деятельность для помощи армии – не платит НИКАКИХ налогов!" - подчеркнул министр.

Он сообщил, что завтра на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о включении дронов в постановление №112. Также со стороны правительства будет определен уполномоченный представитель, который станет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, постоянно возникающих в волонтерской среде.

Осенью мы сообщали, что волонтеры, которые собирают на собственные карточки в поддержку ВСУ, освобождены от налогообложения.

Также мы писали, что все налоги, которые сейчас собирает украинское государство, идут на военные расходы. За время войны последние составили в долларовом эквиваленте более 30 миллиардов.