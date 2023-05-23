Женщина-волонтер заявила, что ее пытался изнасиловать в поезде мужчина, который назвался военным ВСУ. Женщина вызвала полицию, после чего пьяного военного высадили из поезда.

Видео публикует телеграм-канал "Это Запорожье".

По данным телеграм-канала, мужчину зовут Дмитрий Шумеев, он из города Каменское.

По словам волонтера, мужчина был пьян и проводник ему постоянно продавал пиво.

Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила, что в поездах могут появиться отдельные купе для женщин. В 2010 году на украинской железной дороге уже вводили такую услугу, но она не имела спроса.

Напомним, в августе 2020 года приключилась еще одна резонансная история, когда пассажирка поезда "Мариуполь – Киев", журналистка Анастасия Луговая подверглась нападению со стороны трижды судимого уроженца Запорожья Виталия Рудзько. Мужчина избил девушку, которая ехала в одном купе со своим сыном, и попытался ее изнасиловать.

После этой нашумевшей истории в поезде из Львова в Киев пытались изнасиловать и художницу Надежду Кушнир - создателя известных интернет-комиксов с персонажем "Гусь".