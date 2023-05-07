В Черкассах двое сотрудников полиции подозреваются в изнасиловании девушки. 6 мая в отделение полиции поступило заявление от жительницы города об изнасиловании ее дочери 2005 года рождения группой лиц.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах.

"Дочь отдыхала вместе со своими подругами. Находясь в кальян-баре "Облако" в городе Черкассы девушки познакомились с двумя парнями Якименком В.Е., 2002 г.р., полицейский взвода второй роты первого батальона полиции особого назначения в Черкасской области и Пазенком Е.С., 2000 г.р., участковый офицер полиции в Черкасской области. После знакомства они решили поехать на квартиру одного из полицейских. Прибыв по указанному адресу, присутствующие распивали алкогольные напитки. Около 02.00 ночи Якименко и Пазенко с применением физического насилия поочередно совершили с девушкой половой акт против ее воли, в ходе которого нанесли телесные повреждения. Когда девушку отпустили, она позвонила маме и рассказала ей о случившемся. Та в свою очередь заявила в полицию", - рассказывает источник.

Он также добавил, что уже была проведена медицинская экспертиза, которая установила наличие телесных повреждений у девушки в виде синяков на груди, плечах и бедрах.

"После задержания Якименко и Пазенко заявили, что половой акт состоялся по инициативе Погребной и с ее добровольного согласия. На данный момент полицейские подозреваемые в изнасиловании задержаны, открыто уголовное производство по статье 152 изнасилование", - рассказал источник.

Ранее в Закарпатской ОВА провели заседание по поводу решения суда по делу об изнасиловании 14-летней девочки. Семье девочке предложат другие учебные заведения области для продолжения учебы.

Суд назначил испытательный срок троим подросткам, изнасиловавшим по очереди девочку. Инцидент произошел в 2021 году. Парни все это снимали на камеру мобильного телефона. Позже видеозапись слили в сеть и это жуткое видео видела едва ли не вся школа.

В Офисе генпрокурора заявили, что прокуратура обжалует скандальный приговор суда.

Подробно о том, что известно об этой истории мы рассказывали в отдельном материале.