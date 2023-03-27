В Закарпатской ОВА заявили о проведении заседания с руководством правоохранительных органов и представителями профильных департаментов и служб ОВА по поводу решения суда по делу об изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом сообщил глава глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда, заявил он.

Также Микита добавил, что виновники с момента совершения преступления не посещали школу вместе с девочкой. Они находились под домашним арестом. После приговора они учатся дистанционно и фактически изолированы от потерпевшей.

Соответствующим службам поручено блокировать любую возможность одновременного посещения школы девочки и насильников, не зависимо от того, каким будет окончательное решение суда.

Также семье девочке предложат другие учебные заведения области для продолжения учебы.

Напомним, на Закарпатье суд назначил испытательный срок троим подросткам, изнасиловавшим по очереди девочку. Инцидент произошел в 2021 году. Парни все это снимали на камеру мобильного телефона. Позже видеозапись слили в сеть и это жуткое видео видела едва ли не вся школа.

На днях, после того, как появился приговор, Маша Ефросинина в своем Инстаграме опубликовала пост относительно решения суда по данному делу. Его начали репостить подписчики и эта история стала резонансной.

Между тем в суде утверждают, что это сам прокурор в ходе судебного рассмотрения изменил обвинение с более тяжкой статьи ч.3 ст.152 на ч.3 по ст.153 УК Украины - сексуальное насилие, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетней, которая карается более мягким наказанием - от 5 до 7 лет тюрьмы.

Также в суде говорят, что именно прокурор просил наказать насильников с испытательным сроком и в этом его поддержала потерпевшая школьница. Воловецкий суд в свою очередь заявил, вынес приговор, опираясь на позицию участников.

На фоне резонансности этой истории омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что берет дело под личный контроль.

В Офисе генпрокурора сегодня заявили, что прокуратура обжалует скандальный приговор суда.

Подробно о том, что известно об этой истории мы рассказывали в отдельном материале.