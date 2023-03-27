Прокуратура готовит обжалование судебного приговора Воловецкого районного суда на Закарпатье по поводу изнасилования несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Там напомнили, что суд вынес приговор в отношении трех подростков по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. Сейчас приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

Как сообщалось, инцидент произошел 14 сентября 2021 года. Тогда к правоохранителям обратилась 63-летняя жительница одного из районов Закарпатья и сообщила, что ее 14-летнюю внучку изнасиловали. Следователи выяснили, что событие произошло еще 24 августа. В ходе спецмероприятий, виновников разыскали.

17 марта суд признал виновными насильников и назначил им наказание в виде пяти лет заключения. Однако из-за их возраста освободил подростков от отбывания наказания, назначив испытательный срок на два года.

Однако на днях дело получило громкую огласку после того, телеведущая Маша Ефросинина написала об этом в своем Инстаграме. Публикацию начали активно репостить. В посте Ефросинина рассказала о решении суда, что вызвало возмущение у подписчиков.

Также под свой контроль дело взял уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.





Ранее сообщалось, что в селе Киевской области мужчину подозревают в жестоком изнасиловании 13-летней падчерицы.

Также мы писали, что в Киеве дали десять лет тюрьмы мужчине, который изнасиловал психически больную несовершеннолетнюю.