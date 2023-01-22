Схватил за шею и затащил в пустой дом. Изнасиловавший беременную житель Киевщины получил девять лет тюрьмы
Изнасиловавший беременную мужчина узнал свой приговор. Его ждут девять лет тюрьмы.
По публичному обвинению Переяславского отдела Бориспольской окружной прокуратуры суд вынес приговор жителю Киевщины за изнасилование беременной женщины и причинение ей легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 125 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
В мае 2022 года в одном из сел Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у двора знакомой, схватил женщину за шею и насильно затащил её в соседний дом, где никто не проживал.
Там он, чтобы подавить сопротивление потерпевшей, которая находилась на 6 месяце беременности, несколько раз ударил ее по лицу и изнасиловал.
Ранее сообщалось, как в городе Васильков под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского. Об этом сообщает в Facebook журналист Владимир Бойко со ссылкой на суточную сводку полиции.
24-летний полицейский службы госохраны познакомился в супермаркете с двумя неизвестными, и те предложили ему выпить у них дома на улице Франко, 5. Полицейский согласился и пошел в гости к мужчинам.