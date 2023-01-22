Изнасиловавший беременную мужчина узнал свой приговор. Его ждут девять лет тюрьмы.

По публичному обвинению Переяславского отдела Бориспольской окружной прокуратуры суд вынес приговор жителю Киевщины за изнасилование беременной женщины и причинение ей легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 125 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В мае 2022 года в одном из сел Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у двора знакомой, схватил женщину за шею и насильно затащил её в соседний дом, где никто не проживал.

Там он, чтобы подавить сопротивление потерпевшей, которая находилась на 6 месяце беременности, несколько раз ударил ее по лицу и изнасиловал.

Ранее сообщалось, как в городе Васильков под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского. Об этом сообщает в Facebook журналист Владимир Бойко со ссылкой на суточную сводку полиции.

24-летний полицейский службы госохраны познакомился в супермаркете с двумя неизвестными, и те предложили ему выпить у них дома на улице Франко, 5. Полицейский согласился и пошел в гости к мужчинам.