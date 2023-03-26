Чрезвычайно мягкий приговор по делу о сексуальном насилии над 14-летней школьницей из села Нижние Ворота Закарпатской области, совершенным еще в августе 2021 года в сельском подвале группой ее сверстников, на днях возымел эффект разорвавшейся бомбы.

Депутаты, чиновники и правозащитники в один голос требуют пересмотра скандального приговора Воловецкого районного суда Закарпатской области, вынесенного 16 марта.

Нардеп Инна Совсун, например, предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы дела по изнасилованию исключили из "частного обвинения", когда уголовное производство регистрируется только по заявлению потерпевшей.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже заявил что будут сделаны "оргвыводы" - права девочки будут восстановлены, будут направлены жалобы в Высший совет правосудия на судью, постановившую этот приговор, а также в Офис генпрокурора и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, чтобы разобрали каким образом закарпатские прокуроры поддерживали обвинение в этом деле, что виновникам этого жуткого преступления удалось отделаться легким испугом.

Лубинец также обратил внимание на вопиющий факт, что мать одного из насильников работает в местной соцслужбе, которая и представляла интересы потерпевшей в суде.

Бывший начальник закарпатской милиции, депутат облсовета Закарпатья Виктор Русин перепостил в facebook фото судьи Воловецкого райсуда Оксаны Софилканич, вынесшей горячо обсуждаемый приговор с условным наказанием за групповое изнасилование школьницы, и написал что только введение химической кастрации для насильников не позволит судьям выносить такие наказания.

Сам Воловецкий суд, на фоне резонанса, в выходной день 26 марта в воскресенье, через 10 дней после вынесения приговора, поспешил разместить объемное сообщение на своем официальном сайте по поводу этого приговора и "перевел стрелки" на областную прокуратуру.

Мол это Закарпатская областная прокуратура сначала направила обвинительный акт по ч.3 ст.152 УК Украины - Изнасилование, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетней, где санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет тюрьмы.

В Воловецком суде утверждают, что журналисты напрасно их обвиняют, так как именно по ходатайству облпрокуратуры к обвиняемым с самого первого дня направления дела в суд не применялась мера пресечения в виде содержания под стражей, а прокурор ходатайствовал взять их под круглосуточный домашний арест, который во время слушаний постоянно продлевали.

На момент вынесения приговора они вообще были без меры пресечения и прокурор в дебатах не просил ее применить.

Кроме того в суде утверждают, что это сам прокурор в ходе судебного рассмотрения изменил обвинение с более тяжкой статьи ч.3 ст.152 на ч.3 по ст.153 УК Украины - Сексуальное насилие, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетней, которая карается более мягким наказанием - от 5 до 7 лет тюрьмы.

Также в суде утверждают, что именно прокурор просил наказать насильников с испытательным сроком и в этом его поддержала потерпевшая школьница. Воловецкий суд заявляет что не мог выйти за пределы предьявленного обвинения и вынес приговор, опираясь на позицию участников.

С помощью наших источников с правоохранительных органах мы изучили нашумевший приговор суда, который несмотря на существующие ограничения по делам, связанным с насилием над несовершеннолетними все-таки выложили в Единый госреестр судебных решений хотя и с купюрами.

И сам приговор, и вся история расследования данного преступления производит впечатление многоходовки с целью "отмазать" насильников и не допустить отправки их в тюрьму.

Согласно приговора Воловецкого райсуда, 24 августа 2021 года около 22.30 трое подростков заманили свою знакомую в подвальное помещение в селе Верхние Ворота, затем один из них нанес ей удар в живот чтобы сломить волю к сопротивлению и зажал голову между коленями.

Затем насильники стащили одежду и по очереди надругались над девочкой. Все это снимали на камера мобильного телефона. Позже видеозапись слили в сеть и это жуткое видео видела едва ли не вся школа. Только тогда об этом узнала бабушка девочки так как мать на заработках за границей.

В сентябре после этого за дело взялась полиция. Эксперт осмотрел девочку через 20 дней после насилия и естественно следы уже были утрачены. Во время судебного рассмотрения суду были представлены экспертизы, которые якобы подтверждали, что девственности девочку не лишили и телесных повреждений, в том числе внутренних органов не обнаружили.

Опираясь на эти данные, в прокуратуре и решили изменить обвинение с группового изнасилования на сексуальное насилие группой лиц, так как проникновения в тело по их мнению не было, а насилие школьники совершали согласно приговора пальцами.

Однако наши источники в правоохранительных органах недоумевают по поводу таких шагов прокуратуры по изменению обвинения, ведь для квалификации изнасилования не имеет значения какой частью тела или предметом проникали в тело потерпевшей злоумышленники.

Важно само наличие проникновения против воли потерпевшей.

Поэтому наши источники в МВД и прокуратуре, читавшие приговор, сомневаются в целесообразности смягчения обвинения и полагают, что в данном случае следствие (и не только оно) изначально было ангажировано в пользу обвиняемых.

Суд в ходе судебного следствия опросил обвиняемых, которые охотно сознались в измененном более мягком обвинении по поводу насилия "без проникновения", также судья кроме раскаяния учла, что трое обвиняемых заплатили жертве 60 тысяч гривен.

На то что обвиняемых пытались "отмазать" указывает и тот факт, что Мукачевские органы пробации составили очень мягкие досудебные доклады на всех обвиняемых, в которых сказано что их исправление возможно без лишения свободы, такие же позитивные характеристики все троице выдала администрация школы имени Софии Малильо, а допрошенный школьный психолог в суде заявила что потерпевшая к ней не обращалась.

Согласно текста приговора законный представитель несовершеннолетней потерпевшей требовал сурового наказания для обвиняемых и настаивал на полном удовлетворении гражданского иска на 450 тысяч гривен.

Однако судья Софилканич не прислушалась к этой позиции и пошла на поводу у прокуратуры - назначила всем троим насильникам мягкое наказание - 5 лет лишения свободы с отсрочкой в 2 года и частично удовлетворила гражданский иск потерпевшей, присудив обвиняемым выплатить ей вместо 450 тысяч гривен всего 180 тысяч. То есть, по 60 тысяч гривен с каждого обвиняемого.

Сами обвиняемые согласны были выплатить потерпевшей только по 10 тысяч гривен.

Примечательно, что пока резонанс от этого абсурдного приговора не достиг эффекта снежного кома в высоких кабинетах в Киеве, в закарпатской прокуратуре заявляли журналистам, что удовлетворены приговором и не намерены писать апелляцию.

Только после громогласного скандала пресс-секретарь облпрокуратуры Закарпатья Катерина Хижняк заявила прессе что прокуратура "изучает приговор" на предмет подачи апелляции.