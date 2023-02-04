Самый титулованный футболист мира Дани Алвес, обвиняемый в изнасиловании, пообщался с женой по телефону из тюрьмы. Супруга намерена развестись с ним после его освобождения из-за решетки.

Об этом пишет Telecinco.

Журналистка Летиция Рекьехо в программе The Ana Rosa рассказала, что Джоана Санс попросила Алвеса о личной встрече, но футболист отказался, однако вскоре позвонил жене из тюрьмы.

Их разговор продлился недолго. Алвес сказал жене, что знает о ее намерении развестись, и заявил, что не хочет ее терять и очень ее любит, говорится в публикации.

"Думаю, это был звонок из разряда "не бросай меня сейчас одного", – сказала Рекьехо.

Супруга футболиста ответила, что хотела бы поговорить с ним о случившемся, чтобы он смог дать необходимые объяснения. При этом Санс сохраняет твердость в решении развестись с Алвесом.

"Хоть она и приняла решение, Джоана хочет выслушать его и высказаться. Она хочет подождать, чтобы разговор между ними состоялся не в тюрьме, а когда Алвес из нее выйдет", – сказала Рекьехо.

Напомним, адвокаты Дани Алвеса просят о его освобождении под залог. Кроме того, они считают, что показания жертвы "должны быть подвергнуты серьезной переоценке", а их достоверность находится под вопросом.

Ранее мы писали, что недавно Дани Алвес трижды изменил показания по делу об изнасиловании. Пострадавшая девушка отказалась от компенсации и требует правосудия.