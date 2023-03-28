Во вторник, 28 марта, Закарпатская областная прокуратура обжаловала приговор суда об изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает Офиса Генерального прокурора в Telegram-канале

"Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта 2023 года суд вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

Судья, вынесшая мягкий приговор по делу о групповом изнасиловании 14-летней девочки, пошла на больничный.

Ранее мы писали, что в Закарпатской ОВА заявили о проведении заседания с руководством правоохранительных органов и представителями профильных департаментов и служб ОВА по поводу решения суда по делу об изнасиловании 14-летней девочки.

Подробно о том, что известно об этой истории мы рассказывали в отдельном материале.