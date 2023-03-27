Судья Воловецкого районного суда, вынесшая мягкий приговор по делу о групповом изнасиловании 14-летней девочки, пошла на больничный.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова спикера Воловецкого районного суда Северина Павлюка.

Мать двух подсудимых братьев, работающая бухгалтером в сельсовете в Верхних Воротах, 27 марта ушла в отпуск. Об этом сообщила работница сельсовета на условиях анонимности.

Подростки, обвиняемые за насилие над несовершеннолетней, не посещали школу. Они находились под домашним арестом, рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

"По приговору суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девушки. Соответствующим службам дал поручение безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками независимо от окончательного решения суда", — отметил глава ОВА.

Родители девочки рассказали журналистам, что дочь после инцидента продолжала обучение в школе. Обвиняемые школу не посещали, но домашнего ареста не соблюдали.

Спикер Воловецкого районного суда и отец потерпевшей добавили, что у девочки был адвокат по безвозмездной вторичной правовой помощи.

Ранее мы подробно описывали, как прокуратура на Закарпатье отмазала насильников 14-летней жертвы. Мы сообщали, что судью, вынесшую мягкий приговор за тяжелое преступление, зовут Оксана Софилканич.

Также "Страна" рассказывала, что прокуратура обжалует скандальный приговор суда на Закарпатье. А в Закарпатской ОВА после шумихи в соцсетях и СМИ прошло заседание по делу об изнасиловании подростка.