В Киевской области избрали меры пресечения подозреваемым в издевательстве и сексуальном насилии над 11-летней девочкой.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Меры пресечения избрали пятерым подозреваемым по ходатайству ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры. 22-летний мужчина и 15-летние девушка и парень будут находиться под стражей. Девушки в возрасте 14 и 17 лет - под круглосуточным домашним арестом.

По данным прокуратуры, мужчина и четверо подростков после распития алкогольных напитков травили и применяли физическую силу к 11-летней девочке.

Три девушки силой держали потерпевшую, а 15-летний парень пытался изнасиловать. Все это на мобильный телефон снимал 22-летний мужчина.

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст.152 УК Украины.

Ранее мы писали, что в Броварах мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку. Насильником оказался уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.

Кроме того, сообщалось, насильникам, которые накачивали девушек наркотиками в Киеве, сообщили о подозрении и вручили повестки.

Также сообщалось, как прокуратура на Закарпатье "отмазала" насильников 14-летней девочки.