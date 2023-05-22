В Киевской области задержали парней, девушек и мужчину за попытку пьяного изнасилования девочки
В Киевской области избрали меры пресечения подозреваемым в издевательстве и сексуальном насилии над 11-летней девочкой.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Меры пресечения избрали пятерым подозреваемым по ходатайству ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры. 22-летний мужчина и 15-летние девушка и парень будут находиться под стражей. Девушки в возрасте 14 и 17 лет - под круглосуточным домашним арестом.
По данным прокуратуры, мужчина и четверо подростков после распития алкогольных напитков травили и применяли физическую силу к 11-летней девочке.
Три девушки силой держали потерпевшую, а 15-летний парень пытался изнасиловать. Все это на мобильный телефон снимал 22-летний мужчина.
Их действия квалифицированы по ч. 4 ст.152 УК Украины.
Ранее мы писали, что в Броварах мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку. Насильником оказался уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.
Кроме того, сообщалось, насильникам, которые накачивали девушек наркотиками в Киеве, сообщили о подозрении и вручили повестки.
Также сообщалось, как прокуратура на Закарпатье "отмазала" насильников 14-летней девочки.