Полицейские Киевской области задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании четырехлетней девочки в Броварах.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в Telegram.

По его словам, задержанным оказался уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж.

По данным ТСН, инцидент произошел вчера, когда мать оставила свою четырехлетнюю дочь у подруги, чтобы самой посетить врача.

В это время в дом, где находился ребенок, пришел знакомый семьи. Он отвлек женщину и изнасиловал ребенка. Мать услышала плач ребенка и пришла в комнату, где обнаружила произошедшее.

Насильник испугался и скрылся из квартиры, но позже был задержан полицией.

Полиция также опровергла информацию о том, что 48-летний мужчина является педагогом одного из местных лицеев (как утверждают некоторые социальные сети), однако он ранее имел связь со сферой образования, когда проживал в Бердянске.

Глава полиции Киевской области призывает родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, особенно в присутствии малознакомых людей, и напоминает, что родители несут основную ответственность за безопасность и благополучие своих детей.

В Киеве прошлой осенью поймали педофила, который развращал свою восьмилетнюю падчерицу и снимал процесс на фото и видео.

Также "Страна" писала, как пассажиры в столице поймали пожилого педофила, который развращал мальчика прямо в общественном транспорте.