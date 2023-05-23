В украинских поездах могут вновь появиться отдельные купе для женщин. "Укрзалізниця" заявляет, что готова запустить "пилот" проекта.

С инициативой выступила "Укрзалізниця", а глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила о готовности помочь наработать соответствующие законодательные изменения.

"Как женщина и мама понимаю, что иногда возникают нюансы во время долгой дороги по железной дороге, которые удобнее решать, когда рядом с тобой женщины. Поэтому уже давно приветствую идею по пилотному запуску купе в вагонах только для женщин", - сказала Шуляк.

Компания начала разрабатывать IT-решения и изменения нормативных актов. Билеты можно будет купить через приложение УЗ.

В компании добавили, что параллельно будут повышать уровень безопасности пассажиров во время поездок. В частности, все новые и модернизированные вагоны (около 15% от активно используемых) уже оснащены камерами видеонаблюдения и кнопками, с помощью которых пассажир может вызвать проводника.

Глава УЗ Евгений Лященко добавил, что "безопасность украинцев, независимо от гендера, является фундаментальным приоритетом". Он также напомнил, что женские вагоны и купе существуют в некоторых странах Азии. Такую практику уже протестировали и в Европе.

В 2010 году на украинской железной дороге уже вводили услугу - купить билет в женском купе, но она не имела спроса. Тогда приобрести такой билет можно было только в кассах, а женские купе вводились на нескольких выбранных маршрутах в качестве эксперимента.

Напомним, решению УЗ и инициативе СН предшествовала резонансная история. В августе 2020 года пассажирка поезда "Мариуполь – Киев", журналистка Анастасия Луговая подверглась нападению со стороны трижды судимого уроженца Запорожья Виталия Рудзько. Мужчина избил девушку, которая ехала в одном купе со своим сыном, и попытался ее изнасиловать.

Как сообщалось, Анастасия Луговая подала иск против "Укрзализныци", поскольку считает проводницу поезда также виновной в случившемся - ведь она впустила в вагон пассажира без билета.

После нашумевшей истории Анастасии Луговой в поезде пытались изнасиловать художницу Надежду Кушнир - создателя известных интернет-комиксов с персонажем "Гусь".