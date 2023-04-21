Компания "Укрзализныця" с 24 апреля запускает новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Вагон будет отправляться из Вены ежедневно в 16:42, Будапешт-Келете 19:19 - 19:40, прибытие в Чоп в 02:28.

После прохождения погранично-таможенного контроля можно отправиться на поезде №750 Ужгород - Киев, прибывающий в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 - 06:53, Львов 11:00 - 11:23, прибытие в Киев в 18 :30.

Обратно из Киева - на поезде №749 Киев - Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, прибытие в Чоп в 01:10.

После прохождения таможенного контроля на вокзале ст. Чоп - в вагон Чоп - Вена, который отправляется ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келете 08:20 - 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1 730 грн.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" успешно протестировала евроколею из Польши в Рава-Русскую.

Также "Страна" рассказывала, что "Укрзализниця" запустила новые поезда из Харькова и Киева в Польшу. В частности, запущен поезд №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм. Он будет отправляться из Киева ежедневно в 18:14, в Хелм будет прибывать в 4:55, в Варшаву поезд №67/68 будет прибывать в 10:12.