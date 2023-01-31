"Укрзализниця" запустила два новых поезда в Польшу. Речь о рейсах №73/74 Харьков - Перемышль и №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм.

Об этом пресс-служба компании сообщает в телеграм-канале.

Благодаря поезду №73/74 из Харькова в Польшу теперь можно уехать каждый день (ранее был только поезд №93/94 Харьков-Хелм по четным числам). Рейс Харьков - Перемышль будет отправляться из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14:07. В Киев поезд прибывает в 21:04, а в Перемышль - в 11:13. В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01.

Также запущен поезд №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм. Он будет отправляться из Киева ежедневно с 19 февраля в 18:14, в Хелм будет прибывать в 4:55, в Варшаву поезд №67/68 будет прибывать в 10:12. В обратном направлении из Варшавы поезд №67/68 будет отправляться в 17:45; из Хелма поезд №19/20 будет отправляться в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.

Напомним, "Укрпочта" с 1 января снизила стоимость экспресс-доставки в Польшу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

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