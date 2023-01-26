Шесть поездов задерживаются из-за ракетных ударов по Украине. Время опоздания от получаса до часа.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Задержки в результате обесточенных линий наблюдаются в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской областях и на Донбассе. С задержкой более 30 минут следуют 6 поездов из 46:

№77/78 Ковель - Одесса (+1 ч 07 мин);

№743/744 Киев - Львов (+54 мин);

№91/92 Одесса - Харьков (+42 мин);

№191/192 Одесса - Краматорск (+42 мин);

№787/788 Шостка - Киев (+30 мин).

Пересадка пассажиров Интерсити+ №712 Киев — Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения с теплотягой успешно завершена, поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на 2 часа позже расписания, говорится в сообщении.

"Укрзализныця" напоминает, что на железнодорожных вокзалах Украины открыты "Пункты несокрушимости", где можно согреться бесплатным чаем, зарядить гаджеты и найти гарантированную связь. Пассажиры, которые при форс-мажорных обстоятельствах, в результате обстрелов и тревог, не успели на свои рейсы, могут по тому же билету попасть на следующий рейс аналогичного направления.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.