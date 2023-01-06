"Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком. Первые станции уже расположились в на ж/д вокзале Киева.

Об этом пресс-служба компании 6 января сообщила в телеграм-канале.

Эти зарядные станции предоставлены Kusto Group – группой казахстанских предпринимателей, активно поддерживающих гуманитарные проекты в Украине.

Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешествующим украинцам всегда быть на связи, несмотря на возможные блэкауты.

Станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для "Укрзализныци" и, несмотря на сложную логистику, доставлены в Украину уже в начале года.

Ранее мы писали о том, что в конце декабря Украина получила новую партию Starlink для "Пунктов несокрушимости".

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.